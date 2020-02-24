В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт

24.02.2020 15:00

Гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса, оформлено и выдано более 950 тысяч биометрических паспортов Украины для выезда за границу. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМС), передает DW.

По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.





