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В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт
24.02.2020 15:00
Гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса, оформлено и выдано более 950 тысяч биометрических паспортов Украины для выезда за границу. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМС), передает DW.
По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.
Теги: Украина, загранпаспорт, ОРДЛО
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