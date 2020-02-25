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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 39,4 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7290 человек и 885 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 13855 человек и 1115 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6050 человек и 1145 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2420 человек и 495 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9760 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/25;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Николай: «4:58. На Каргилле очередь в сторону Украины до спуска с моста, очень много льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля10:00
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