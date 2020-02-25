Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" придумали новую "государственную награду"

25.02.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" придумали новую "государственную награду"

Главарь ОРДО Денис Пушилин подписал "указ" о создании "Государственной награды - знака отличия" "За заслуги перед" Донецкой народной республикой ", передает Depo.Донбасс.
Как отмечается, "знак отличия" может вручаться как жителям "ДНР", так и гражданам других государств и лицам без гражданства за плодотворную государственную и общественную деятельность, укрепление "межгосударственных связей" "ДНР", особые заслуги в гуманитарной сфере, благотворительности, правозащитной работе, значительный вклад в различные сферы жизни, включая науку, культуру, дипломатию, оборону и безопасность "республики". Эта псевдонаграда имеет три степени.



Теги: награда, указ, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх