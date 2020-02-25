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В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта
25.02.2020 15:00
Во временно оккупированном Донбассе 156 000 местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что ведомство внимательно следит за количеством паспортов, которые выдаются Россией.
Говоря о том, что СНБО делает и как на это отвечает Украина, Данилов отметил: "Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта".
Теги: Россия, список, СНБО, паспорт, ОРДЛО
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