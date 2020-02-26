Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе

26.02.2020 14:00

Кабинет Министров Украины утвердил выплату социальной стипендии для студентов, которые живут на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, сообщает Телеканал новостей «24».

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию.

Ее размер составляет: