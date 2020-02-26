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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля

26.02.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 29,4 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7390 человек и 905 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6255 человек и 1030 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5740 человек и 1065 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2310 человек и 500 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7745 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Илья: «7:41. Горловку прошел с момента открытия за 20 минут. Стоял в середине сетки».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Валентина: «7:11. Каргилл, на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Александр: «8:38. Еленовка в Украину. 25 машин от перекреста на Докучаевск, за вагончиком регистрации в два ряда. Движение слабое»;
«Aelita»: «8:51. В Еленовке двигаемся слабо. Обычная проходит в два раза быстрее льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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