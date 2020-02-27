На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО

27.02.2020 15:00

Процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО, будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе с 27 февраля. Об этом сообщает БФ "Право на защиту", которое проводит мониторинг ситуации на КПВВ.

"С сегодняшнего дня на всех КПВВ представители Государственной пограничной службы Украины будут измерять температуру всем, кто въезжает с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную. Такие меры принимаются по поручению Президента Украины и по результатам заседания координационного совещания по контролю за коронавирусом", - говорится в сообщении.