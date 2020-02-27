В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка

27.02.2020 16:00

Командующий войсками оперативного командования "Південь" генерал-майор Игорь Палагнюк проинспектировал территорию будущего административно-жилого городка мотопехотной бригады в городе Мариуполь, сообщает Цензор.НЕТ.

Уже выделены средства и начато строительство инфраструктуры бригады по стандартам НАТО, где будет предусмотрена административная, парковая и жилая зоны. Поэтому военнослужащие бригады смогут после решения ряда жилищно-бытовых проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.