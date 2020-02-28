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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля
Сегодня, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8880 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6945 человек и 1115 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6845 человек и 1245 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2395 человек и 540 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11210 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/55;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «5:00. Каргилл общая на мосту, льготка половина от основной».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Анна: «7:57. Еленовка. 40 машин»;
Эльвира: «7:57. В Еленовке чуть дальше поворота на Докучаевск, льготы не много. Движиние есть. С 7:00, сейчас будем заезжать»;
Максим: «8:58. Новотроицкое в сторону Донецка – пусто».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Иван: «6:25. Октябрь в Украину до камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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