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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
Сегодня, 29 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 8200 человек и 1115 транспортных средств;
«Марьинка» – 6935 человек и 1285 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 6435 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» – 2530 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 9270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 30/50;
«Марьинка» – 10/110;
«Новотроицкое» – 20/25;
«Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Андрей: «6:49. Людей полная сетка. На 7:20 (мск) на милиции 20 машин, перед паспортным 70 машин в сторону Украины»;
Борис: «9:08. Майорск. На нулевом Украины дурдом. Пешая до "чай кофе". Авто тоже много на украинском нулевом. На ДНР Горловка запуск резво».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Семен: «5:06. Каргил в Украину обычная очередь: стал на спуске с моста (до блоков машин 15)»;
Любовь: «7:33. Общая на мосту, льгота 40, автобусы за 20, пеших полная сетка, протяжек еще нет»;
Любовь: «8:39. Каргил. Движение хорошее, 10-15мин протяжка»;
ДZ: «9:36. Пешая очередь в сторону Донецка на Марьинке небольшая. Авто очередь на Марьинке в Донецк небольшая»;
Марина: «9:42.На выезд, 10:00 (мск). Основная на мосту, льготка – половина основной, пеших полностью навес + еще».
О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»), «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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