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Архив - Донецкая область

КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК

01.03.2020 09:00
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КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК

В субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов двое бойцов получили ранения, а работу КПВВ пришлось временно остановить. Режим "Красный" был введен до специального распоряжения.
Отмечатесят, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, КПВВ
 
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