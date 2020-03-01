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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта

01.03.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта

Сегодня, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово» Командующим объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться с 7.00 до 18.30.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 февраля КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 7530 человек и 930 транспортных средств;
«Марьинка» – 6105 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 6200 человек и 1205 транспортных средств;
«Гнутово» – 2345 человек и 605 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 9590 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 15/25;
«Марьинка» – 0/40;
«Новотроицкое» – 25/20;
«Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Алексей: «7:15. Авто до блоков почти»;
Эдя: «7:24. Горловка на Артемовск, пеших пустая сетка, машин – до блоков»;
Приходько: «8:33. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9.20 (мск) на пункте пропуска 95 автомобилей, 5 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Дмитрий: «5:35. Каргил, до моста»;
Вадим: 7:03. 5 минут назад сказали что Марьинка открылась»;
Вадим: :7:25. От пограничников: сказали что Марьинка открылась»;
Максим: «7:48. Работает, очередь на мосту»;
Яна: «8:01. Марьинка работает, из Украины в Донецк украинская таможня – сквозняк»;
А . У . Е: «8:27. Марьинка закрыта, люди не ведитесь. Меня вот развернули, еду назад в расстроенных чувствах»;
Елена: «8:39. Работает, только что проехали»;
Александра: «8:40. На Каргиле в сторону Украины насчитала 75 машин, льготы нет»;
Семен: «8:41. Марьинка сквозняком, на Каргиле машин 15 (в сторону Донецка обычная очередь)»;
Максим: «9:04. Марьинка в Донецк – никого. Каргил в Донецк – 4 льготы и машин 20 общей».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»)
Андрей: «6:13. Еленовка ~100»;
Р. Х.: «7:31. Еленовка. До полиции 110 автомобилей»;
Анна: «9:08. На Еленовке в Волноваху около 100 машин общей и 10 льготы.
«Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)
Александр: «7:17. Октябрь на Мариуполь: 27 машин общей, 8 льготы»;
Александр: «8:07. Подъехали в 8:35 (мск). На Октябре в сторону Мариуполя в льготной 5 машин, в общей 10-11 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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