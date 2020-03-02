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Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки

02.03.2020 16:00
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Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки

Российские оккупанты 2 марта целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области, передает Depo.Донбасс.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.
В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.
"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел
 
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