Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки

02.03.2020 16:00

Российские оккупанты 2 марта целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области, передает Depo.Донбасс.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.

В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.