В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут

02.03.2020 11:00

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Донецка, со 2 марта 2020 года организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту общего пользования № 19 ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская», сообщает сайт ТОП новости Донецка.

Первые отправления: от ДС «Червоногвардейская» в 05.30, от ДС «Центр» в 05.36.

Последние отправления: от ДС «Червоногвардейская» в 19.30, от ДС «Центр» в 20.06.

Предусмотрены следующие интервалы движения автобусов по маршруту:

- в утренние и вечерние часы пик – 6 минут;

- в межпиковое время – 12 минут.

График отправления, предусмотренный для предоставления услуг по перевозке льготных категорий граждан:

- от ДС «Червоногвардейская» в 6.42, 9.12, 14.12, 16.42, 19.12;

- от ДС «Центр» в 8.00, 10.30, 15.30, 18.00.