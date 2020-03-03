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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
Сегодня, 3 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 30,6 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7970 человек и 1025 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6185 человек и 1135 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5475 человек и 1135 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2220 человек и 540 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8750 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/25;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Настя: «8:13. Горловка – Артемовск (Бахмут, – ред.). Действительно меряют температуру бесконтактным термометром. Никаких масок не нужно. (Только что прошла украинский блокпост). На нолике балаган, перевозы людей притирают, пройти негде, стоишь между машинами, начинаешь им что-то говорить, а в ответ одни маты. Одним словом ужас. Пеших на 7 утра было за остановкой».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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