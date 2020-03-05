На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт

05.03.2020 13:00

Как сообщает руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в соцсети, на КПВВ "Майорск" 4 марта потеряла сознание Елена Филипповна 1936 года рождения, которая направлялась из неподконтрольного города Горловка на подконтрольную территорию, информирует Depo.Донбасс.

Он добавил, что, несмотря на поручение правительства, согласно которому на всех КПВВ до 25 февраля должно быть организовано постоянное присутствие бригад экстренной неотложной помощи, в это время на КПВВ "Майорск" отсутствовала бригада "скорой", поэтому первую медицинскую помощь женщине оказали волонтеры благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч", которые также доставили ее на своем автомобиле в больницу Бахмута, где женщина была госпитализирована с подозрением на инсульт.

"Из-за существующих законов эта женщина, как и миллионы других пенсионеров, которые проживают на неподконтрольной правительства территории, вынуждена была пересекать линию разграничения каждые 60 дней, чтобы ее пенсионные выплаты не были прекращены. Информация о данном событии на КПВВ мной была передана представителю уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях Павлу Лисянскому, который навестил женщину в больнице", - написал Каплин.