Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному

05.03.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция", передает УП.
"Объявлено о подозрении украинскому гражданину, освобожденному с ОРДЛО, которого СБУ разоблачила на истязании соотечественников.
Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил, которые содержались в этой пытке", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Официально фамилии политзаключенного не называют, однако источники УП в правоохранительных органах отметили, что речь идет о Бражникове.



Теги: СБУ, подозреваемый, пытки, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх