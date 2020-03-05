СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному

05.03.2020 09:00

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция", передает УП.

"Объявлено о подозрении украинскому гражданину, освобожденному с ОРДЛО, которого СБУ разоблачила на истязании соотечественников.

Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил, которые содержались в этой пытке", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Официально фамилии политзаключенного не называют, однако источники УП в правоохранительных органах отметили, что речь идет о Бражникове.