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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта

05.03.2020 11:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта

Сегодня, 5 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7975 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6715 человек и 1190 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6430 человек и 1170 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2700 человек и 580 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10390 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;
КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Евгений: «5:21. Горловка. Перед полицией машин 20».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Николай: «7:50. Каргилл. 85 общая, 55 льгота».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «6:11. Еленовка – общей около 70 в Мариуполь».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Мария: «8:49. Гнутово. В сторону Украины 10 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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