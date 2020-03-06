Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта

06.03.2020 10:00

Сегодня, 6 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 37,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8895 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7780 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7415 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2880 человек и 605 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10390 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Sancho»: «8:15. Каргилл, в сторону Донецка 7 машин»;

«Sancho»: «8:34. Каргилл в Украину основная до моста, льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Владимир: «8:26. Новотроицк в Донецк сразу на проверку. Пеших нет»;

Владимир: «8:37. В Еленовке в Донецк 9 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владимир: «7:53. В Октябре машин 30, протяжка бодрая»;

Наталья: «8:36. Октябрь в Мариуполь 3 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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