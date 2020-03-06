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Архив - Донецкая область

В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы

06.03.2020 14:00
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В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы

В "ДНР" ветераны Второй мировой войны будут три раза в год получать продовольственные наборы. Такое распоряжение издал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает Depo.Донбасс со ссылкой на террористические СМИ.
Согласно документу в 2020 году к 23 февраля, к 9 мая - День Победы и на 8 октября (День освобождения Донбасса) продуктовые наборы будут получать участники боевых действий и инвалиды Второй мировой войны.



Теги: Вторая Мировая война, подарок, продукты, ДНР, ветераны
 
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