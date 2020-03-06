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Архив - Донецкая область

В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды

06.03.2020 15:00
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В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды

На водопроводном узле Куйбышевского района Донецка начала работу в тестовом режиме российская установка по дезинфекции воды «Аквахлор», сообщают местные СМИ.
По словам гендиректора ГП «Вода Донбасса» Максима Лещенко, ранее здесь использовалось гипохлоритное оборудование, которое отработало более 12 лет. На данный момент на водопроводном узле функционирует две новых установки «Аквахлор».
«Эта установка обеспечивает весьма высокое качество подготовки воды, выше, чем любые другие технологии, где используется просто хлор или гипохлорит», — отметил Лещенко.
Установка «Аквахлор» предназначена для дезинфекции питьевой воды на станциях водоподготовки, в качестве реагента используется поваренная соль.



Теги: Донецк, Донбасс, хлорирование, водоснабжение, Вода Донбасса
 
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