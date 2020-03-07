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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта
Сегодня, 7 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 18:30).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 марта пассажиропоток увеличился, а линию разграничения через КПВВ пересекли 40,4 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9890 человек и 1300 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8440 человек и 1512 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8030 человек и 1550 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3309 человек и 750 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10825 человек.
Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 50 / 40;
КПВВ «Марьинка» – 0 / 85;
КПВВ «Новотроицкое» – 0 / 15;
КПВВ «Гнутово» – 10 / 0.
При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Юлия: «7:18. Родственники стоят на Майорске, говорят, машин мало»;
Dinozavr: «8:10. [На Майорске из Украины] машин 10-15».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«V»: «8:37. На Каргилле в Украину на спуске с моста, льготы нет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Василий: «5:53. Еленовка – общая очередь 70 машин»;
Сергей: «6:42. Новотроицкое – до знака "70"»;
Алекс: «8:26. "Перлина" в Украину: за остановкой ещё 300 м очередь (машин 40). Протяжки 2-3 машины в 5 минут»;
Олеся: «9:18. Еленовка – пусто, "Перлына" – есть машины»;
Papa: «9:27. Еленовка в Донецк – машин 70. "Ноль" на Новотроицком – 60-70. Еленовка в Украину – пусто».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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