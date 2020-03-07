В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"

07.03.2020 09:00

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" больше не будет считать украинский язык "государственным" на подконтрольной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня были внесены поправки в так называемую "конституцию ДНР", которые закрепили за русским языком статус единственного "государственного". Упоминание об украинском языке изъяли с формулировкой, что за шесть лет "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

Отметим, ранее в оккупированных районах Донецкой области "государственными языками" считались русский и украинский.