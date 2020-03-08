Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта

08.03.2020 13:00

Сегодня, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 марта пассажиропоток увеличился, а линию разграничения через КПВВ пересекли 33,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7835 человек и 1009 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6750 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6597 человек и 1360 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2520 человек и 530 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10130 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 145 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 30;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 35;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 35;

КПВВ «Гнутово» – 0 / 0.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Николай: «5:28. Горловка 6:20 [мск], перед шлагбаумом 25 авто. 6:39. Горловка – Украина, перед таможней 35 авто. 9:18. На ГАИ никого, на КПП – 30. В Горловку – пусто везде».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «7:12. Каргил – 50 общая, льготы в 2 раза меньше, пропуски хорошо. Приехали в 5 утра, в 8 проехали Каргил»;

Дмитрий: 8:32. В 9:30 [мск] подъехал, 10 машин общей и 1 льгота. Всегда бы так было)))».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марина: «9:21. Еленовка – 10 машин перед полицией».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: