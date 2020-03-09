Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта

09.03.2020 10:00

Сегодня, 9 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 марта пассажиропоток снизился, а линию разграничения через КПВВ пересекли 16,1 тыс. человек и 2,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 3965 человек и 690 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 3385 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3175 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 840 человек и 260 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 4745 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 145 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5 / 0;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 0;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 35;

КПВВ «Гнутово» – 10 / 5.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «8:50. Из ДНР в Бахмут на шлагбауме никого. Перед КПП ДНР – около 30 авто»;

«Приходько РИК»: «9:32. КПП "Горловка". По состоянию на 9:25 [мск] на пункте пропуска 45 автомобилей, 11 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Владлен: «7:03. Каргил: общая – до моста, льготы нет»;

Анастасия: «8:42. Каргил в Украину – около 25 общей, льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «7:02. Еленовка на Мариуполь до Докучаевского поворота 30 машин. Льготы нет. Движение хорошее».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: