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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта
Сегодня, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 6085 человек и 845 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5515 человек и 1020 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1055 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1225 человек и 485 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 4750 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Наталия: «5:48. Каргилл. Общая со спуска с моста на 6:30 (по местному времени, – ред.)»;
Евгений: «5:58. А льгота?»;
Наталия: «6:20. По количеству не знаю. Но посмотрела, она чуть меньше общей. Но не намного».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Данил: «7:27. Еленовка в Украину. Больше 100 машин»;
Лариса: «8:12. Из Новотроицка в Донецк пусто».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Сэр»: «7:51. Станица в Украину. Луганская сторона – "сквозняк", на украинской стороне – полный металлический навес. Пропускают довольно живенько. Для интересующихся – температуру меряют, но все быстро».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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