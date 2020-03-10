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В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом
10.03.2020 13:00
На оккупированной части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, через Россию прибывшая из Китая. Об этом говорится в сообщении так называемого "министерства здравоохранения ДНР", передает ОстолВ.
"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" (Ростовская область Россия) 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - говорится в сообщении.
Теги: пациент, заражение, ДНР, COVID-19
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