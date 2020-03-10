В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН17

10.03.2020 09:00

В судебном комплексе "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) прошло первое судебное заседание в Окружном суде Гааги по делу МН17, информирует Цензор.НЕТ.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

В частности, на заседании выступила адвокат одного из обвиняемых по делу - подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова. Она заявила, что ее подзащитный не признает причастности к крушению самолета.

В деле фигурируют также двое россиян Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Ни их самих, ни их представителей на заседании 9 марта не было.