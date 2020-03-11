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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта
Сегодня, 11 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 40,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9670 человек и 1200 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8225 человек и 1390 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7840 человек и 1355 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3060 человек и 620 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11445 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 35/20;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;
КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Иван: «4:27. Каргилл – до конца посадки»;
Иван: «5:03. Каргилл – обычная начала подыматься на мост. Льгота примерно машин на 20 меньше»;
Рустам: «8:21. Каргилл в Украину общая на мосту, льгота почти от моста. Движения практически нет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Jujik»: «4:41. Еленовка в Мариуполь – общая машин 100 (чуть дальше магазина, льгота до поворота на Докучаевск (до 20 авто)»;
Валерий: «8:40. Еленовка. Машин 80».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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