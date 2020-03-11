- Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта10:00
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"17:00
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП16:00
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11:00
- За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены10:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов
С 12 марта в непризнанной ДНР отменяется курсирование ряда пригородных поездов, передает Интернет-газета "Жизнь".
Как сообщает пресс-служба "ГП" «ДЖД», с целью экономии эксплуатационных расходов, начиная с 12 марта 2020 года, отменяется курсирование следующих пригородных поездов:
№ 5411 сообщением Донецк-Мандрыкино отправлением из Донецка в 05.30 прибытием в Мандрыкино 06.01;
№ 6108 сообщением Мандрыкино-Донецк отправлением из Мандрыкино в 06.41, прибытием в Донецк в 07.20;
№ 6149 сообщением Ясиноватая-Иловайск отправлением из Ясиноватой в 12.53, прибытием в Иловайск в 14.10;
№ 6152 сообщением Иловайск-Ясиноватая отправлением из Иловайска в 18.58 прибытием в Ясиноватую в 20.15;
№ 6132 сообщением Менчугово-Новый Свет отправлением из Менчугово в 06.30 прибытием в Новый Свет в 06.55;
№ 6131 сообщением Новый Свет-Менчугово отправлением из Нового Света в 07.25 прибытием в Менчугово в 07.50;
№ 6905 сообщением Иловайск-Мушкетово отправлением из Иловайска в 15.47 прибытием в Мушкетово в 17.23;
№ 6016 сообщением Мушкетово-Иловайск отправлением из Мушкетово в 17.43 прибытием в Иловайск в 19.18.
Теги: Донбасс, отмена, ДНР, поезда
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу
- В «ДНР» Захарченко отменит комендантский час на Пасху
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение
- Главарь «ДНР» Захарченко отменил комендантский час
- В "ДНР" отменили комендантский час
- Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта10:00
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"17:00
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП16:00
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11:00
- За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены10:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- Гоструда дала советы работодателям из-за Covid-1917:00
- Итальянские туристы "привезли" коронавирус на Кубу16:00
- "Вольфсбург" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч15:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены14:00
- Сивохо со скандалом презентовал Национальную платформу примирения и единства13:00
- В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек12:00
- Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта10:00
- ВОЗ объявила о пандемии вируса Covid-1909:00
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом
- В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта
- Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта
- Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта
- В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"
- В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП