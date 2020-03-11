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Архив - Донецкая область

В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов

11.03.2020 13:00
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В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов

С 12 марта в непризнанной ДНР отменяется курсирование ряда пригородных поездов, передает Интернет-газета "Жизнь".
Как сообщает пресс-служба "ГП" «ДЖД», с целью экономии эксплуатационных расходов, начиная с 12 марта 2020 года, отменяется курсирование следующих пригородных поездов:
№ 5411 сообщением Донецк-Мандрыкино отправлением из Донецка в 05.30 прибытием в Мандрыкино 06.01;
№ 6108 сообщением Мандрыкино-Донецк отправлением из Мандрыкино в 06.41, прибытием в Донецк в 07.20;
№ 6149 сообщением Ясиноватая-Иловайск отправлением из Ясиноватой в 12.53, прибытием в Иловайск в 14.10;
№ 6152 сообщением Иловайск-Ясиноватая отправлением из Иловайска в 18.58 прибытием в Ясиноватую в 20.15;
№ 6132 сообщением Менчугово-Новый Свет отправлением из Менчугово в 06.30 прибытием в Новый Свет в 06.55;
№ 6131 сообщением Новый Свет-Менчугово отправлением из Нового Света в 07.25 прибытием в Менчугово в 07.50;
№ 6905 сообщением Иловайск-Мушкетово отправлением из Иловайска в 15.47 прибытием в Мушкетово в 17.23;
№ 6016 сообщением Мушкетово-Иловайск отправлением из Мушкетово в 17.43 прибытием в Иловайск в 19.18.



Теги: Донбасс, отмена, ДНР, поезда
 
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