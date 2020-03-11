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Архив - Донецкая область

В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП

11.03.2020 16:00
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В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП

В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua.
В результате ДТП погибли четыре человека, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.
По данным Telegram-канала «Трэш ДНР», владелец «Опель-Вивара» с украинскими номерами АН7209КН проживал в Харцызске.



Теги: смерть, микроавтобус, ДТП, Ростовская область, ОРДО
 
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