Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены

12.03.2020 14:00

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Украине территорию проехали 7 грузовиков с продуктовыми и гигиеническими наборами.

Отмечается, что в целом жителям оккупированной территории Донбассе направили груз весом 137,5 тонны.