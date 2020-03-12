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Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены
12.03.2020 14:00
Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Украине территорию проехали 7 грузовиков с продуктовыми и гигиеническими наборами.
Отмечается, что в целом жителям оккупированной территории Донбассе направили груз весом 137,5 тонны.
Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
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