Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта

12.03.2020 10:00

Сегодня, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 43,6 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10265 человек и 1270 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8450 человек и 1430 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8580 человек и 1540 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3785 человек и 755 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12535 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/55;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/45;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «5:45. Горловка – Бахмут. Пешие – туалет, машин очень много»;

«Администратор»: «6:26. Горловка – Бахмут. Пешие от остановки на 9 микроавтобусов дальше»;

«Администратор»: «8:01. Горловка – Бахмут. КПП работает, но пеших и авто очень много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Эльвира: «8:36. Каргилл в Украину на 9:30 (по местному времени, – ред.) машины на спуске с моста, льгота до моста, автобусов около 10, пеших много (часов на пять)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «6:33. Еленовка. За шлагбаумом в три ряда до БП, перед – льготы под 40, общей 120. Стоим без движения».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Максим: «7:26. Октябрь. Дальше магазина основная, льготная до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: