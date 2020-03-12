В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе

12.03.2020 08:00

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"По результатам встречи стороны достигли договоренностей по:

1. Вопросу обмена удерживаемыми лицами.

1.1. Представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимном освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.

1.2. Представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

2. Вопросу разведения сил и средств.

3. Вопросу одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

4. Вопросу введения Консультативного совета", - говорится в соглашении.