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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта

16.03.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта

С сегодняшнего дня, 16 марта, во всех КПВВ действуют дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд из временно оккупированной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), которые имеют постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины – на въезд на временно оккупированную территорию Украины. При этом пропуск указанных категорий граждан к зарегистрированному месту жительства будет осуществляться без ограничений», – сообщили в Госпогранслужбе.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 55 тыс. человек и 5,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 12900 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10725 человек и 1625 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 10820 человек и 1850 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4480 человек и 965 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 16055 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 45 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 0/20;
КПВВ «Марьинка» – 0/15;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Jvv»: «7:25. Развернули на Украине, (Майорск) проверили прописку, в паспорте, справка переселенца не действует»;
Ольга: «8:27. Майорск. ДНР не выпускает со справкой переселенца».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Администратор»: «7:28. На Каргилле пропускают, на нулевом украинском проверили паспорта и справки переселенцев. Если прописка донецкая, то по переселенцу туда выпускают, назад после 3 апреля (если не продлят)»;
«Администратор»: «7:45. Марьинка. Пешие есть, но у кого прописка донецкая не пропускают, по справке переселенцев пропускают в одну сторону, обратно только 3 апреля».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «7:03. Еленовка – Новотроицк. ДНР в Украину пускает, с нуля разворачивают без прописки на территории Украины».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Игорь: «8:38. С Пищевка. Не пускают в Украину без регистрации. Справки нет поэтому не знаю».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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