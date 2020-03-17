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Архив - Донецкая область

"ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен

17.03.2020 08:00
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"ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен

В "ДНР" в Горловке на карантине находилась женщина, которая прибыла из Китая. Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, подозрения на COVID-19 у госпитализированной не подтвердились, передает Depo.Донбасс.
"У единственной в "ДНР" подозреваемой на коронавирус женщины, которая прибыла из Китая и находится в Горловке, - тест на коронавирус отрицательный", - сказано в сообщении.



Теги: диагноз, ДНР, COVID-19
 
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