- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- В "ДНР" обесценилась гривна11:00
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта10:00
- Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля17:00
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта11:00
- В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке15:00
- В Донецкой области не оказалось оборудования для выявления СОVID-1911:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта
Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 9,2 тыс. человек и 990 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 2500 человек и 250 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 1815 человек и 240 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 1860 человек и 340 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 745 человек и 160 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 2335 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 30 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5/0;
КПВВ «Марьинка» – 0/10;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;
КПВВ «Гнутово» – 0/5.
«Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущены 1296 граждан, что составляет 14% от общего количества пропущенных людей. Большинство граждан по прибытии в КПВВ с неподконтрольной территории самостоятельно принимают решение о возвращении на временно оккупированные территории», – сообщили в Госпогранслужбе.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:23. Сейчас в Еленовке очереди вообще нет. Машины и пешеходы подходят по одному и проезжают сразу же. Автобусов не видно, может, на Докучаевском только уехать».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Почему не открывают новые КПВВ на Донбассе? ВИДЕО
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
- Донбасс: у линии разграничения задержали женщину и мужчину
- На блокпосту "Зайцево" умер человек
- Утро у донбасских пунктов пропуска: большие очереди стоят у КПВВ «Марьинка»
- Лихорадка на линии разграничения: на штурм пошли свыше 30 тысяч человек
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- В "ДНР" обесценилась гривна11:00
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта10:00
- Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля17:00
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса15:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта11:00
- Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине09:00
- В ОРДО опровергли заявление Авакова об эпидемии COVID-19 в Горловке15:00
- В Китае открылся первый после карантина кинотеатр17:00
- УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год16:00
- Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)15:00
- В Италии нашли лекарство от коронавируса14:00
- В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- В "ДНР" обесценилась гривна11:00
- Рада приняла закон о противодействии коронавирусу10:00
- Первые случаи коронавируса зафиксированы в Киеве09:00
- "ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен08:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)
- Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта
- В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта
- В "ДНР" обесценилась гривна
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта
- Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов
- Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине
- Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине