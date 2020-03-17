Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта

17.03.2020 12:00

Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 9,2 тыс. человек и 990 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 2500 человек и 250 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 1815 человек и 240 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 1860 человек и 340 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 745 человек и 160 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 2335 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 30 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5/0;

КПВВ «Марьинка» – 0/10;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;

КПВВ «Гнутово» – 0/5.

«Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущены 1296 граждан, что составляет 14% от общего количества пропущенных людей. Большинство граждан по прибытии в КПВВ с неподконтрольной территории самостоятельно принимают решение о возвращении на временно оккупированные территории», – сообщили в Госпогранслужбе.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:23. Сейчас в Еленовке очереди вообще нет. Машины и пешеходы подходят по одному и проезжают сразу же. Автобусов не видно, может, на Докучаевском только уехать».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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