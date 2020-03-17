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Архив - Донецкая область

В "ДНР" обесценилась гривна

17.03.2020 11:00
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В "ДНР" обесценилась гривна

В обменниках непризнанной "ДНР" резко обвалился курс гривны, сообщает интернет-газета "Жизнь".
Со вчерашнего дня за одну гривну могут дать всего два рубля. Чтобы купить гривну, нужно отдать 2,6 рубля. Как рассказывают "менялы", низкий курс обусловлен тем, что закрыли блокпосты и якобы гривна теперь здесь никому не нужна. Также интересный курс наблюдается и в направлении гривна-доллар, гривна-евро. Сейчас за один доллар просят 35 гривен, а за один евро - 40 гривен.



Теги: гривня, ДНР, курс валют
 
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