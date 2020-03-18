Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина

18.03.2020 09:00

Принятый Верховной Радой 17 марта "антикоронавирусный" закон предусматривает решение блока важных вопросов для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей, сообщает интернет-газета "Жизнь".

Так, в п.3 Заключительных положений указано, что на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

- принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основания полагать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания;

- прекращение ПАО «Государственный Ощадбанк Украины» расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации;

- осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания / пребывания.