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Архив - Донецкая область

Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина

18.03.2020 09:00
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Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина

Принятый Верховной Радой 17 марта "антикоронавирусный" закон предусматривает решение блока важных вопросов для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей, сообщает интернет-газета "Жизнь".
Так, в п.3 Заключительных положений указано, что на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
- принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основания полагать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания;
- прекращение ПАО «Государственный Ощадбанк Украины» расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации;
- осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания / пребывания.



Теги: закон, Верховная Рада, переселенцы, ВПЛ, ОРДЛО
 
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