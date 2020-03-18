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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта
Контрольные пункты на линии разграничения работают в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что за минувшие сутки, 17 марта, пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры уменьшился вдвое, по сравнению с предыдущим днем. Через КПВВ проследовали 4,7 тыс. человек и 345 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 1310 человек и 80 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 1035 человек и 115 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 1135 человек и 110 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 300 человек и 40 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 910 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 13 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5/0;
КПВВ «Марьинка» – 7/0;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Станица Луганская»:
«Администратор»: «8:54. Мама сегодня едет со Старобельска в Луганск. Прописка луганская. Приехала в 6:30 ( по украинскому времени). Людей пол-навеса. Наверное, все с луганской пропиской, т. к. при ней никого не возвращали. Сумки смотрели поверхностно. У военных она спросила, будет ли завтра работать пункт пропуска (а то тут ходят слухи, что с 19-го полное закрытие). Ответил, что работать будет в таком же режиме ограничения. На ЛНР измеряли температуру, сумки не смотрели. Автобус на автовокзал ходит, но в первый она не влезла. Ждет следующего. Их наверное ходит мало, может даже один»;
«Администратор»: «8:54. А из Луганска в Станицу очереди вообще нет. Несколько человек всего отдельно шло».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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