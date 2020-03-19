"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе

19.03.2020 09:00

"ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, сообщает СТРАНА.ua.

Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью закрывает все блокпосты с Украиной. То есть ни выехать из "республики", ни въехать туда возможности не будет.

Меры будут касаться всех граждан, независимо от того, какой у них паспорт или прописка.

Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года. До какого числа - не уточняется.