Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе

19.03.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе

"ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, сообщает СТРАНА.ua.
Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью закрывает все блокпосты с Украиной. То есть ни выехать из "республики", ни въехать туда возможности не будет.
Меры будут касаться всех граждан, независимо от того, какой у них паспорт или прописка.
Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года. До какого числа - не уточняется.



Теги: Донбасс, закрытие, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх