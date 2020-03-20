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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта

20.03.2020 11:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта

Сегодня утром, 20 марта, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. За минувшие сутки, 19 марта, интенсивность пассажиро-транспортного потока продолжала уменьшаться.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 1,4 тыс. человек и 205 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 390 человек и 55 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 495 человек и 80 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 275 человек и 55 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 50 человек и 15 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 230 человек.
«В том числе, в связи с важными жизненными обстоятельствами, по отдельным решениям командующего Объединенных сил, через линию разграничения пропущены почти 70 человек», – отметили в Госпогранслужбе.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 30 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10/10;
КПВВ «Марьинка» – 5/5;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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