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Архив - Донецкая область

В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом

20.03.2020 16:00
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В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом

В местных пабликах Мариуполя распространились слухи, будто больной коронавирусом мужчина умер, однако сам герой новостей этот факт отрицает, сообщает Depo.Донбасс.
Информацию о смерти мариупольца, который заболел китайским коронавирусом, начали распространять в социальных сетях и мессенджерах еще вечером 19 марта. Она оказалась фейком. Это подтвердил сам пациент по телефону корреспонденту местного Телеканала TV7.
"Никакой не летальный. Вы со мной разговариваете? Так скажите людям, что все хорошо. Не дождутся", - прокомментировал ситуацию больной.



Теги: Мариуполь, пациент, COVID-19
 
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