В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

22.03.2020 12:00

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации в субботу приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Телеграф.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, с учетом этого рекомендуется районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.

С 23 марта в области будет временно запрещена работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (при отдельном решении местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).