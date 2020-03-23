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Архив - Донецкая область

Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

23.03.2020 14:00
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Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС, передает Корреспондент.net.
"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Беларуси.
Роспотребнадзору поручили обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.
Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.



Теги: Россия, граница, ОРДЛО
 
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