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Архив - Донецкая область

В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок

24.03.2020 09:00
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В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок

24 марта, в мариупольские коммунальные аптеки доставят одну тысячу медицинских масок, передает Depo.Донбасс.
Об этом сообщает горсовет на своей странице в Facebook.
Отмечается, что маски будут распределены между всеми отделениями.
Адреса аптечных пунктов: аптека №1, бульвар Морской, 14 (график работы с 8:00 до 18:00 пн-сб) аптечный пункт №1, ул. Пашковского, 4 - здание КДП городской больницы №4, 1 этаж (график работы с 8:00 до 16:00, Пн-пт); аптечный пункт №4, пр. Мира, 80 - здание ДКДП "МТМО здоровья и женщины" (вход со стороны ул. Осипенко), 1 этаж (график работы с 8:00 до 16:00 пн-пт); аптечный пункт №5, пр. Нахимова, 35 на базе КНП "ЦПМСД №4 г.. Мариуполя" 1 этаж (график работы с 8:00 до 16:00 пн-пт).
"Спрос на защитные маски сейчас высок. Поэтому возникла необходимость в закупке. Поставляться они будут из Краматорска. В планах - продолжить закупку защитных средств", - говорится в сообщении.




Теги: Мариуполь, аптека, маска
 
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