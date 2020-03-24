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В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Мариуполе состояние пациента, у которого ранее подтвердили коронавирус, улучшается, передает РПД «Донецкие новости».
Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова.
«В медицинских учреждениях города под наблюдением находится один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он продолжает лечение, находится в изоляции, проводится необходимое обследование в динамике. Состояние пациента продолжает улучшаться. Весь круг его контактных лиц также находится под наблюдением медицинских сотрудников, состояние их не нарушено», – сообщила Макарова.
Директор департамента также отметила, что в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию еще один пациент находится на стационарном лечении.
«Проведен забор анализов, направляться они будут в референс-лабораторию. Состояние пациента не тяжелое, он проходит необходимое лечение и обследование», – пояснила Макарова.
Она добавила, что речь идет о ребенке 4-х лет.
Теги: Мариуполь, пациент, состояние здоровья, COVID-19
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