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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция останавливает работу

25.03.2020 14:00
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Донецкая фильтровальная станция останавливает работу

Донецкая фильтровальная станция предупредила об остановке работы с 25 марта. Как сообщает компания "Вода Донбасса", станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников, передает Depo.Донбасс.
Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевку, пгт Верхнеторецкое, село Васильевка.
Подача воды в город Донецк будет сокращена на 30% (Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов).



Теги: Донецк, Авдеевка, водоснабжение, Вода Донбасса
 
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