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В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
25.03.2020 08:00
В больницы "ДНР" доставлены более 70 человек с подозрением на коронавирус. При этом в "республике" пока нет официально зафиксированных случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко, передает СТРАНА.ua.
"На сегодня в "ДНР" нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения находится 71 человек, из них четверо детей… У половины из них уже был взяты тесты и мы получили отрицательный результат", - отметила Долгошапко.
По ее словам, еще 247 человек находятся на самоизоляции на дому.
Теги: подозреваемый, ДНР, COVID-19
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