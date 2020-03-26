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Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус
26.03.2020 12:00
Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах начали выборочное тестирование военнослужащих, передает Depo.ua.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Отобранные образцы помещают в холодильник. Вечером тесты, взятые у военных, перегружают в бокс и отправляют в Киев. Там в лаборатории их проверяют за несколько часов, и уже на следующий день бойцы узнают результаты.
Теги: тестирование, ООС, COVID-19
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