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Архив - Донецкая область

Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус

26.03.2020 12:00
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Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус

Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах начали выборочное тестирование военнослужащих, передает Depo.ua.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Отобранные образцы помещают в холодильник. Вечером тесты, взятые у военных, перегружают в бокс и отправляют в Киев. Там в лаборатории их проверяют за несколько часов, и уже на следующий день бойцы узнают результаты.



Теги: тестирование, ООС, COVID-19
 
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